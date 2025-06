Francesca Fagnani rinnova con la Rai | Belve si allunga con più puntate ecco cosa prevede il contratto

Francesca Fagnani rinnova con la Rai, confermando il suo successo con Belve e puntando a nuove sfide. La sua popolarità è in costante crescita, tanto da allungare la stagione con ben 249 puntate e una nuova edizione di Belve Crime. Ecco cosa prevede il contratto e quali sono le novità che aspettano gli spettatori nella prossima stagione, consolidando ulteriormente il ruolo di Fagnani come protagonista indiscussa del panorama televisivo italiano.

