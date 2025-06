Francesca Fagnani Incastra Bossetti | Ecco Per Quale Motivo!

Nel cuore di un'intervista che ha fatto parlare tutti, Francesca Fagnani ha sferrato un colpo deciso a Massimo Bossetti, incastrandolo con domande taglienti e riflessioni profonde. Un confronto serrato tra verità , dubbi e giustizia, capace di riaccendere il dibattito sull’omicidio di Yara Gambirasio. Questa intervista segna un momento cruciale nel panorama televisivo, lasciando il pubblico con più domande che risposte. La verità , questa volta, potrebbe essere più vicina…

Francesca Fagnani intervista Massimo Bossetti in carcere per Belve Crime: uno scontro intenso che riaccende il dibattito sull’omicidio di Yara Gambirasio. Tra DNA, giustizia e verità negate. Francesca Fagnani a confronto con Massimo Bossetti: l’intervista che scuote le coscienze. Un momento televisivo destinato a far discutere: Francesca Fagnani è entrata nel carcere dove è detenuto Massimo Bossetti per intervistarlo nell’ambito della nuova costola del suo programma, Belve Crime, spin-off del più noto Belve. L’incontro è tra i più intensi e controversi mai trasmessi dalla Rai, non solo per la figura al centro della puntata, ma per il modo diretto e incalzante con cui la giornalista ha condotto l’intervista. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it