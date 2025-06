Francesca Fagnani ha rinnovato il contratto con la Rai | Per altri due anni condurrà Belve e Belve Crime

Francesca Fagnani si prepara a un doppio rinnovo: contratto con la Rai prolungato di altri due anni e un ampliamento della sua fortunata trasmissione, Belve. Con più puntate e interviste, la giornalista promette di conquistare ancora di più il pubblico, portando nuove storie e approfondimenti. Le indiscrezioni parlano di un'edizione arricchita, pronta a sorprendere. Continua a leggere e scopri tutte le novità in arrivo!

Tra le novità in arrivo per Francesca Fagnani, l'intenzione di allungare la nuova edizione di Belve. Dunque, più puntate e più interviste. Le indiscrezioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Belve Crime: cosa sappiamo del nuovo programma di Francesca Fagnani - Dopo il successo di "Belve", Francesca Fagnani torna su Rai 2 con "Belve Crime", un nuova emozionante serie che approfondisce i casi di cronaca nera attraverso interviste esclusive e dialoghi senza filtri.

