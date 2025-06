Foti | Delineata una posizione italiana comune sul bilancio europeo

In un momento cruciale per il futuro dell'Europa, l’Italia ha definito una posizione condivisa sul Quadro finanziario pluriennale 2028-2034. Il Comitato interministeriale per gli Affari europei si è riunito a Palazzo Chigi, segnando un passo importante verso una strategia comune. Con un impegno rafforzato, il nostro Paese mira a garantire una crescita sostenibile e una coesione più forte tra le regioni. La strada è tracciata: ora, il dialogo prosegue verso un accordo solido e condiviso.

Roma, 10 giu. (askanews) - Delineare una posizione italiana sul Quadro finanziario pluriennale europeo 2028-2034. È stato questo l'obiettivo del Comitato interministeriale per gli Affari europei (Ciae), che si è tenuto oggi pomeriggio a Palazzo Chigi. Lo ha riferito il ministro degli Affari europei, il Pnrr e le Politiche di coesione, Tommaso Foti, al termine del vertice, a cui hanno partecipato anche i rappresentanti delle Regioni, delle Comunità montane, delle Province e dei comuni. "Oggi c'è stata la discussione politica, non solo con i ministri ma anche con i rappresentanti delle Regioni, delle Comunità montane, delle Province e dei comuni per delineare una posizione italiana su alcuni temi che riguardano il quadro finanziario pluriennale europeo per quella riforma che andrà in vigore ovviamente nei prossimi anni", ha spiegato Foti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Foti: "Delineata una posizione italiana comune sul bilancio europeo"

Altre fonti ne stanno dando notizia

Foti: Delineata una posizione italiana comune sul bilancio europeo; Meloni agli Stati generali dei commercialisti: Fisco deve aiutare e non opprimere; Ministro Foti: Il RearmEurope? Cambiato con la linea italiana.

Foti: “Delineata una posizione italiana comune sul bilancio europeo” - È stato questo l’obiettivo del Comitato interministeriale per gli Affari europei (Ciae ...

Nucleare, l’Italia entra nell’Alleanza europea (e sposta gli equilibri nella Ue): che cosa significa? - Stefano Monti (Ain): «L’alleanza esprime posizioni ufficiali dei governi e crescendo può influire di più su Bruxelles» ...

Foti: "L'appoggio della Francia rafforza la posizione dell'Italia sui paesi sicuri" - Il ministro per gli Affari europei commenta la notizia lanciata dal Foglio: "Noi un modello per le politiche sull'immigrazione.