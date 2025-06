Forza Italia vuole raddoppiare le firme necessarie per richiedere i referendum abrogativi | Da 500mila a 1 milione

Dopo la chiusura delle urne, Forza Italia annuncia un’azione decisa: raddoppiare le firme necessarie per i referendum abrogativi, portandole da 500.000 a 1 milione. Mentre alcuni promotori cercano di abbassare il quorum, il partito di Berlusconi sceglie di agire sul fronte istituzionale, proponendo una modifica costituzionale in Senato. Una mossa che apre nuovi scenari nel panorama politico italiano…

Il vicepremier Antonio Tajani lo annuncia immediatamente dopo la chiusura dei seggi e Forza Italia, immediatamente dopo, passa ai fatti presentando in Senato una proposta di modifica costituzionale. Così mentre alcuni dei promotori dei quesiti referendari spingono per chiedere di abbassare o eliminare il quorum (con l'ex radicale Mario Staderini che ha avviato la raccolta firme per una proposta di legge popolare ), gli azzurri vanno verso la direzione opposta: il loro obiettivo è infatti quello di raddoppiare il numero di sottoscrizioni necessarie per richiedere il referendum. La proposta di Forza Italia è di modificare il primo comma dell' articolo 75 della Costituzione, quello relativo proprio ai referendum abrogativi, cambiando il numero di sottoscrizioni necessarie per richiedere la consultazione popolare: non più 500 mila firme ma 1 milione, il doppio.

