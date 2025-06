Forum per gli under 35 Opportunità per i giovani dallo sport allo spettacolo

Sei un giovane in cerca di opportunità e di uno spazio dove far sentire la tua voce? Il nuovo forum "Promozione della partecipazione e della rappresentanza giovanile" è lì per te, un'occasione imperdibile per coinvolgere gli under 35 nella vita pubblica, dallo sport allo spettacolo. La città si apre alle nuove generazioni, rendendo il loro contributo parte integrante del cambiamento. Non perdere questa chance di essere protagonista: partecipa anche tu!

La città come crocevia della partecipazione alla vita pubblica. Anche per le nuove generazioni, secondo i piani dell'amministrazione comunale. Sono aperti i termini per aderire al forum "Promozione della partecipazione e della rappresentanza giovanile". Il forum è stato istituito dal Consiglio comunale nella seduta del 25 febbraio a seguito di una mozione approvata all'unanimità, presentata da alcuni consiglieri nelle modalità previste dal Regolamento per le forme e gli strumenti di partecipazione. Afferma in proposito l'assessore Filippo Giomini (nella foto, insieme con un gruppo di consiglieri comunali Under 35 di Poggibonsi): "Un impegno che va rinnovato costantemente.

