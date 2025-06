Formula E | annunciato il calendario provvisorio della 12^ stagione

La 12^ stagione della Formula E si annuncia ricca di emozioni e novità, con un calendario provvisorio che include due nuove tappe a Madrid e Miami. Il campionato 2025-2026 sarà il più lungo di sempre, consolidando la crescita della serie elettrica. Sebbene l’Italia ancora aspetta di rivedere un E-Prix nel proprio calendario, Alberto Longo garantisce: "L'impegno per riportare la Formula E in Italia è molto chiaro e più forte che mai."

