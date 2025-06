Formula 1 nel calendario del 2026 scompare il GP di Imola per far posto a quello di Madrid

La stagione 2026 di Formula 1 si prepara a sorprendere gli appassionati: il prestigioso GP di Imola lascia il posto a Madrid, segnando un nuovo capitolo nel calendario mondiale. Con 24 Gran Premi, nuovi regolamenti tecnici e carburanti sostenibili, la F1 si evolve verso un futuro più ecologico e avvincente. L’attesa cresce: la corsa verso il traguardo è appena iniziata, e il mondo dello sport si appresta a vivere un’annata indimenticabile.

La Formula 1 e la Fia hanno annunciato il calendario del Campionato Mondiale di Formula Uno 2026, con piloti e team pronti a intraprendere un’altra stagione di 24 Gran Premi con l’entrata in gioco di nuovi regolamenti tecnici e carburanti sostenibili avanzati al 100%. A partire dal Gran Premio d’Australia nel fine settimana del 6-8 marzo e concludendo con il Gran Premio di Abu Dhabi dal 4 al. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Formula 1, nel calendario del 2026 scompare il GP di Imola per far posto a quello di Madrid

In questa notizia si parla di: Formula Calendario Scompare Imola

Volleyball Nations League 2025, formula, calendario dell'Italia e come seguire le partite in tv e streaming - Sta per iniziare la Volleyball Nations League 2025, il principale evento internazionale subito dopo le Olimpiadi di Parigi e anteprima del Mondiale.

Le notizie piĂą recenti da fonti esterne

Varato il calendario 2026 di F1: assente Imola, novità Madrid; Il Gp di Imola fuori dal mondiale di Formula 1, nel calendario 2026 al suo posto c’è Madrid; F1 News - Si inizia a delineare il calendario 2026. Addio a Imola - F1 News - Notizie Formula 1, Auto e Motorsport.

Formula 1, nel calendario del 2026 scompare il GP di Imola per far posto a quello di Madrid - La Formula 1 e la Fia hanno annunciato il calendario del Campionato Mondiale di Formula Uno 2026, con piloti e team pronti a intraprendere un’altra stagione ...

Il Gp di Imola fuori dal mondiale di Formula 1, nel calendario 2026 al suo posto c’è Madrid - 24 prove, si parte l’8 marzo in Australia, chiusura ad Abu Dhabi ...

Varato il calendario 2026 di F1: assente Imola, novità Madrid - La Formula 1 e la FIA hanno annunciato il calendario del Campionato Mondiale FIA di Formula Uno 2026, con piloti e team pronti a intrapr ...