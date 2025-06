Formula 1 De Pascale e Panieri | La partita non è finita continuiamo a crederci

La cancellazione di Imola dal calendario provvisorio della Formula 1 per il 2026 scuote la Motor Valley, ma la passione per le corse non si arrende. Formula 1 de Pascale e Panieri ci ricordano che, anche di fronte a questa battuta d'arresto, la speranza e la determinazione sono più forti che mai. La gara può scomparire dai programmi ufficiali, ma la voglia di rivedere il tracciato in pista non si spegne—continuiamo a crederci!

È ufficiale: Imola è fuori dal calendario provvisorio della Formula 1 per il 2026. Una notizia che pesa su tutta la Motor Valley, anche se, come dichiarano i rappresentanti delle istituzioni, non giunge inaspettata. “È una notizia di cui eravamo consapevoli – scrivono in una nota congiunta Marco. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Formula 1, De Pascale e Panieri: “La partita non è finita, continuiamo a crederci”

Cosa riportano altre fonti

