La stagione 2026 di Formula 1 si preannuncia ricca di emozioni e novità: con 24 Gran Premi distribuiti su cinque continenti, il circus mondiale promette spettacolo e adrenalina. Tra le novità più attese, l’ingresso del circuito cittadino di Madrid, che prenderà il posto di Imola, segnando un nuovo capitolo nella storia del motorsport. Scopriamo insieme tutti i dettagli di un calendario che lascerà il segno.

La Formula 1 2026 ha un calendario ufficiale per la prossima stagione: saranno 24 i Gran Premi in programma, distribuiti su cinque continenti. Tra le novità più rilevanti spicca l’ingresso del circuito cittadino di Madrid, che prenderà il posto di Imola, esclusa dopo essere stata sede del Gran Premio dell’Emilia-Romagna dal 2020. Il via alla . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Formula 1 2026, il calendario ufficiale

Il Formula 1 Pirelli Gran Premio d'Italia 2026 si terrà nel Tempio della Velocità durante il fine settimana del 6 settembre!

