Forlimpopoli il calore del teatro dialettale protagonista degli spettacoli dell' Arena Verdi

Per Forlimpopoli, l’estate è sinonimo di risate, emozioni e tradizione teatrale. L’Arena Verdi si anima ancora una volta con tre serate indimenticabili, dedicate al teatro dialettale, capace di unire comunità e cultura attraverso l’ironia e la forza espressiva del nostro dialetto. Si parte mercoledì 16 luglio con "E sêra che canzël!" della Cumpagnì dla Zercia, un appuntamento imperdibile per riscoprire il gusto autentico della comicità locale.

