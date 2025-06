Forlì Basket | Analisi della Stagione e Performance dei Giocatori nei Playoff

La stagione di Forlì 236 Basket si è rivelata un percorso ricco di sfide e grandi emozioni, culminate nei playoff. I protagonisti hanno mostrato determinazione e talento, mentre alcuni giocatori, come Simone Casadei Dawson 4, hanno scritto pagine sorprendenti. Dalla sua difficile partenza dopo l’edema al ginocchio, alla rinascita in gennaio, il suo cammino testimonia la forza di resilienza e passione. Analizziamo ora le prestazioni che hanno fatto la differenza in questa intensa stagione sportiva.

e Simone Casadei Dawson 4. Avrebbe potuto passare alla storia come l’unico americano a non segnare nemmeno un canestro al Palafiera: nella partita del 2 ottobre contro Cento, quella dell’edema al ginocchio che gli è costato uno stop di cento giorni, 5 punti tutti dalla lunetta. La società ha voluto dargli un’altra chance a gennaio, nella quale l’ala con passaporto americano e israeliano ha messo a posto le proprie cifre (11 punti, 7 rimbalzi, 3 assist di media, ma anche 2,3 palle perse), non però quelle della squadra, che accumula 4 sconfitte nelle sue 6 uscite. Dopo il suo infortunio, la squadra è sbocciata, cominciando a segnare di più e soprattutto trovando contributi importanti da vari singoli, per esempio Gaspardo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Forlì Basket: Analisi della Stagione e Performance dei Giocatori nei Playoff

In questa notizia si parla di: Forlì Basket Analisi Stagione

Basket, Forlì vince contro Cividale e si prende gara3 - Il Basket Forlì conquista una preziosa vittoria in gara 3 contro Cividale, portandosi sul 2-1 nella serie.

Forlì Basket: Analisi della Stagione e Performance dei Giocatori nei Playoff; Verso Gara 1 di playoff Cividale-Forlì, parola a Matteo Berti: Vogliamo sfruttare il vantaggio delle prime due in casa; Cos'è e dove vedere l'Eurolega di basket: programma e live streaming.