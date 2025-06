Fondi Ue utilizzate tutte le risorse del Fesr 2014-20 | i dati aggiornati sulla spesa 2021-27

Le risorse del FESR 2014-2020 sono ormai pienamente impiegate, dimostrando un impegno costante per lo sviluppo regionale. Nel ciclo 2021-2027, le operazioni già selezionate superano i 660 milioni di euro, mentre oltre 312 milioni di fondi di sviluppo e coesione sono stati impegnati, evidenziando una strategia efficace e lungimirante. Questo il segnale tangibile di un percorso di crescita sostenibile e di valorizzazione del territorio siciliano.

Utilizzate tutte le risorse disponibili del Po Fesr Sicilia 2014-2020, mentre supera i 660 milioni di euro l'ammontare delle operazioni già selezionate nell'ambito del medesimo programma per il ciclo 2021-2027. Già impegnati, inoltre, più di 312 milioni dei fondi di sviluppo e coesione. Questo il. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Fondi Ue, utilizzate tutte le risorse del Fesr 2014-20: i dati aggiornati sulla spesa 2021-27

In questa notizia si parla di: Fondi Utilizzate Tutte Risorse

Fondi Ue, Regione: "Utilizzate tutte le risorse del Fesr 2014-20" - Il panorama dei finanziamenti europei in Sicilia si mostra più vitale che mai, con tutte le risorse del FESR 2014-2020 già impiegate e oltre 660 milioni di euro dedicati alle operazioni del ciclo 2021-2027.

Fondi Ue, utilizzate tutte le risorse del Fesr 2014-20. I dati aggiornati http://dlvr.it/TLFnGV #Palermo #Sicilia #LiveSicilia Partecipa alla discussione

Fondi Ue, utilizzate tutte le risorse del Fesr 2014-20: i dati aggiornati sulla spesa 2021-27; Fondi Ue, utilizzate tutte le risorse del Fesr 2014 - 20: i dati aggiornati sulla spesa 2021 - 27; Fondi Ue, i passi avanti della Sicilia: usate tutte le risorse del Po Fesr 2014-2020, i DATI aggiornati.

Fondi Ue, utilizzate tutte le risorse del Fesr 2014-20. I dati aggiornati - 2027, sono stati impegnati oltre 312 milioni di euro a fronte di una dotazione finanziaria di 5 miliardi (il 6,25% ...

Fondi europei, utilizzate tutte le risorse del Fesr 2014-20 - Secondo le prospettive di spesa al 31 luglio 2025 (termine ultimo per la certificazione finale a Bruxelles), il programma chiuderà con l'impiego di 3,88 miliardi di euro, dei quali 3,62 di risorse Ue ...

Utilizzo fondi europei: “L’Abruzzo è in coda alla classifica” - L'Abruzzo è in coda alla classifica delle Regioni Italiane per l’utilizzo dei fondi europei: a fotografare la situazione sono stati i consiglieri di opposizione ...