Fondi per la pesca green dall’Ue nella nuova strategia per gli oceani

contesto, i fondi dedicati alla pesca green dall’UE nella nuova strategia per gli oceani offrono speranze concrete di sostenibilità e ripresa. Investire in pratiche marine responsabili è ormai una priorità imprescindibile per proteggere il nostro patrimonio naturale e garantire un futuro più verde e sicuro per tutti. In questo scenario, la collaborazione internazionale si rivela fondamentale per affrontare efficacemente queste sfide globali.

Il Patto Europeo per l'Oceano rappresenta una risposta integrata e urgente alle numerose sfide che colpiscono gli ecosistemi marini. Cambiamenti climatici, inquinamento e sovrasfruttamento delle risorse stanno compromettendo la salute dell'oceano. A queste criticità si sommano crescenti tensioni geopolitiche che compromettono la sicurezza marittima, minano la cooperazione internazionale e mettono a rischio infrastrutture strategiche. In questo contesto la Commissione Europea propone il Patto come strumento per rafforzare il ruolo dell'Unione nella governance oceanica. Il ruolo strategico dell'oceano per l'Europa.

