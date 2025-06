Fondi immobiliari | l’Italia guida la classifica UE con 121 miliardi di patrimonio

Il settore immobiliare italiano brilla a livello europeo, con i fondi immobiliari che guidano la classifica Ue con 121 miliardi di patrimonio. Il mattone continua ad affascinare gli investitori, spingendo verso nuove opportunità nei REIT e nei fondi alternativi. In un contesto di ricerca di investimenti innovativi, il mercato immobiliare si conferma una scelta strategica e affidabile. Scopriamo insieme le tendenze e le prospettive di questo settore in crescita.

Il mattone ha sempre attratto gli italiani e continua a spingere gli investimenti nei fondi immobiliari e nei Real Estate investment Trust (REIT), che hanno toccato nuovi massimi in termini di patrimonio, sia a livello globale sia in Europa ed Italia, in una fase in cui si ricercano investimmenti alternativi. È quanto emerge dal 46esimo Rapporto 2025 su “I Fondi immobiliari in Italia e all’estero” realizzato da Scenari Immobiliari in collaborazione con lo Studio Casadei. Patrimonio supera i 4.800 miliardi a livello globale. Il patrimonio di fondi quotati, non quotati e REIT, nel 2024, ha toccato i 4. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Fondi immobiliari: l’Italia guida la classifica UE con 121 miliardi di patrimonio

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Fondi immobiliari, l’Italia guida la crescita in Europa con un patrimonio di 121,5 miliardi di euro; Fondi immobiliari record, +14,7% nel mondo, +5,4% in Italia con 50 miliardi di patrimonio; Fondi immobiliari: Italia in testa in Europa con 138 mld di patrimonio, +5,3% nel 2024.

Fondi immobiliari, l’Italia guida la crescita in Europa con un patrimonio di 121,5 miliardi di euro - Il mercato dei fondi immobiliari continua a crescere a livello globale ed europeo, con l’Italia protagonista della performance più brillante tra ...

Fondi immobiliari, il settore accelera: l’Italia guida la crescita in Europa con un patrimonio di 121,5 mld - Il mercato dei fondi immobiliari continua a crescere a livello globale ed europeo, con l’Italia protagonista della performance più brillante tra i principali Paesi del continente.

Fondi immobiliari in crescita. Italia protagonista in Europa - Come sottolineato da Banca d’Italia nel Rapporto sulla stabilità finanziaria (aprile 2025), i fondi italiani – a differenza della maggior parte di quelli europei – sono costituiti in forma chiusa, ...