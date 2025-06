Fondi ai pescatori dall’Ue nella nuova strategia per gli oceani

Contesto, la nuova strategia dell’UE si impegna a sostenere concretamente i pescatori, garantendo fondi dedicati e strumenti efficaci. Questo approccio integrato mira a proteggere gli ecosistemi marini, promuovere pratiche sostenibili e rafforzare la sicurezza nelle rotte marittime. Con azioni collettive e risorse mirate, l’Europa si prepara a preservare il patrimonio oceanico per le generazioni future. In questo scenario, il supporto ai pescatori rappresenta un elemento chiave per un equilibrio duraturo tra sviluppo economico e tutela ambientale.

Il Patto Europeo per l’Oceano rappresenta una risposta integrata e urgente alle numerose sfide che colpiscono gli ecosistemi marini. Cambiamenti climatici, inquinamento e sovrasfruttamento delle risorse stanno compromettendo la salute dell’oceano. A queste criticità si sommano crescenti tensioni geopolitiche che compromettono la sicurezza marittima, minano la cooperazione internazionale e mettono a rischio infrastrutture strategiche. In questo contesto la Commissione Europea propone il Patto come strumento per rafforzare il ruolo dell’Unione nella governance oceanica. Il ruolo strategico dell’oceano per l’Europa. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Fondi ai pescatori dall’Ue nella nuova strategia per gli oceani

"Fondi per il dragaggio non spesi, il sindaco dia garanzie ai pescatori" - Fondi per il dragaggio: un tema cruciale per la comunità di Comacchio e i suoi pescatori. La presidente del circolo Fd’I, Tiziana Gelli, insieme a figure politiche di spicco, chiede chiarezza al sindaco Pierluigi Negri.

