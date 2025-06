Folpo Summer Festival a Noventa Padovana

Fiera del Folpo, dove tradizione e divertimento si incontrano in un’atmosfera magica. Un’occasione imperdibile per immergersi nelle prelibatezze locali e vivere tre serate di musica, cultura e convivialità nel cuore di Noventa Padovana. Non mancate all’appuntamento con il Folpo Summer Festival, l’evento che rende indimenticabile l’estate veneta!

Dal 10 al 12 luglio, in centro a Noventa Padovana, torna l’atmosfera unica che negli ultimi anni ha reso celebre in tutto il Veneto la Fiera del Folpo. Di fronte a Villa Vendramin Cappello Collizzolli, per tre sere sarà ricostruita la Corte dei Bacari, una delle ambientazioni più amate della. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Folpo Summer Festival a Noventa Padovana

