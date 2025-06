Flotilla Gaza Thunberg torna in Svezia

Dopo un'intensa giornata di tensioni e polemiche, Greta Thunberg lascia Israele e torna in Svezia, mentre la controversia sulla flotilla verso Gaza si infiamma. La giovane attivista si trovava a bordo dell’imbarcazione sequestrata da Israele, che ha deciso di rimpatriare alcuni attivisti. La vicenda mette in luce le sfide delle azioni di solidarietà internazionale in contesti di conflitto: quali saranno i prossimi passi di Thunberg e dei suoi sostenitori?

9.20 L'attivista svedese Greta Thunberg ha lasciato Israele, da dove è stata espulsa, ed è in volo verso la Svezia. L'ambientalista per il clima si trovava insieme ad altri 11 attivisti a bordo dell'imbarcazione Madleen della Freedom Flotilla Coalition, diretta a Gaza con aiuti umanitari, che è stata bloccata e sequestrata ieri da Israele. Per tutti Israele ha disposto il rimpatrio; alcuni attivisti si sono rifiutati di partire e saranno processati nel Paese. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Una nave di Freedom Flotilla in partenza da Catania per Gaza: attesa anche Greta Thunberg - La Freedom Flotilla Coalition annuncia l’imminente partenza di una nave umanitaria da Catania verso Gaza, con la partecipazione di noti attivisti come Greta Thunberg.

L'#Iran ha condannato come un atto di "pirateria" l'intercettazione da parte di Israele della Freedom Flotilla, la nave umanitaria diretta a #Gaza con a bordo attivisti internazionali, tra cui la svedese Greta #Thunberg. Partecipa alla discussione

Freedom Flotilla, sequestrata da Israele la nave con Greta Thunberg diretta a Gaza. Il videomessaggio dell’attivista https://tg.la7.it/esteri/freedo-flotilla-nave-madleen-greta-thunberg-gaza-09-06-2025-239020… Partecipa alla discussione

