Florida chiama la polizia perché la lap dancer non vuole fare sesso e viene arrestato lui | Mi ha derubato di 300 dollari

In Florida, un episodio incredibile ha portato Sultan Alnofaie, uno studente di 21 anni, a chiamare il 911 per denunciare una presunta ingiustizia. Dopo aver speso 300 dollari in uno strip club, la lap dancer si è rifiutata di fare sesso, e lui ha deciso di chiedere aiuto alla polizia. Ma ciò che sembrava una richiesta di giustizia si è trasformato in un arresto imprevisto, lasciando tutti senza parole.

Ha chiamato il numero d’emergenza americano, il 911, per denunciare di aver subito una presunta ingiustizia: ha speso 300 dollari per una stanza privata in uno strip club, ma la lap dancer si è rifiutata di fare sesso con lui. La polizia, intervenuta sul posto, non ha però preso le sue difese. Al contrario, è stato proprio lui a finire in manette. Protagonista della vicenda è Sultan Alnofaie, uno studente di 21 anni che, secondo i registri del tribunale, non risulta avere alcun impiego. Tutto ha avuto inizio la sera del 6 giugno all’ Oz Ladies and Gentleman’s Club, uno strip night club a Clearwater, in Florida, noto per i suoi spettacoli di lap dance. 🔗 Leggi su Open.online