Il referendum su lavoro e cittadinanza ha suscitato molte emozioni e riflessioni, ma per Maurizio Landini, segretario della Cgil, l’esperienza è stata estremamente positiva. Ascoltare il disagio dei lavoratori e delle comunità è fondamentale per costruire un futuro più giusto. “Non ci penso neanche lontanamente di lasciare il sindacato”, ha affermato, sottolineando l’importanza di continuare a dare voce a chi ne ha bisogno.

Lasciare il sindacato? “Non ci penso neanche lontanamente, non credo sia oggetto di discussione” Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, in conferenza stampa al Centro Congresso Frentani commentando i risultati dei referendum su lavoro e cittadinanza. “Per me è stata una esperienza bellissima, dobbiamo sapere ascoltare il disagio e dare voce“.. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Flop referendum, Landini: “esperienza bellissima, ascoltare il disagio”

Landini: referendum abrogativi per il lavoro e condanna l’astensionismo - Maurizio Landini, segretario della Cgil, si è dichiarato fiducioso riguardo ai referendum abrogativi per il lavoro, in programma l'8 e il 9 giugno.

Referendum, la dichiarazione surreale dopo la batosta. Landini: "Esperienza bellissima" - "Non ci penso neanche lontanamente, non credo sia oggetto di discussione".

Referendum 8 e 9 giugno, affluenza flop. Landini: “Crisi democratica” - Affluenza flop per i referendum dell’8 e 9 giugno, e il leader della Cgil Maurizio Landini parla di “crisi democratica” per il nostro Paese commentando i dati sull’affluenza alle urne.

Referendum, Landini: "Obiettivo non raggiunto, c'è crisi democratica evidente" - Sui referendum "il nostro obiettivo era raggiungere il quorum, non lo abbiamo raggiunto, quindi quella che speravamo fosse una giornata di vittoria non la festeggiamo".