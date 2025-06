Flop referendum i dati peggiori in Sicilia e Calabria | le percentuali nel messinese

Il referendum ha mostrato il volto più critico delle regioni meridionali, con Sicilia e Calabria in testa alle maglie nere dell’affluenza. In particolare, nel messinese, i dati parlano chiaro: percentuali di partecipazione deludenti che sollevano interrogativi sulla fiducia e l’interesse civico. Dopo il flop elettorale, è il momento di approfondire le ragioni di questa disaffezione e riflettere sulle sfide future per coinvolgere maggiormente i cittadini nei processi democratici.

Sicilia e Calabria maglia nera per affluenza alle urne. Il giorno dopo il referendum si tirano le somme sul mancato raggiungimento del quorum ed è tempo di analisi politiche. Tra le città siciliane Enna è quella che ha fatto registrare la percentuale maggiore con il 31,35 per cento. Seguono. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Flop referendum, i dati peggiori in Sicilia e Calabria: le percentuali nel messinese

