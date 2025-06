Flop dei referendum Sala | La gente vota se sono questioni etiche

Il sindaco di Milano, Beppe Sala, commenta il flop dei referendum: “La gente vota se le questioni sono etiche”. Con una partecipazione inferiore al 30%, rispetto al 60% delle ultime politiche, emerge chiaramente come la motivazione e l’interesse siano fondamentali. Un risultato che solleva riflessioni sulla percezione dei cittadini e sull’importanza di coinvolgerli maggiormente. Ma cosa significa davvero questo dato per il futuro della partecipazione democratica?

"Preferisco essere sincero: personalmente non mi aspettavo che si superasse il 30% di affluenza. Alle ultime politiche ha votato il 60% degli elettori e da destra avevano detto di non andare a votare". Lo ha detto il sindaco di Milano, Beppe Sala, intervenuto in diretta a Rtl nella mattinata di.