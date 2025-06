Flat Tax lusso e qualità della vita | i miliardari scelgono Milano e lasciano Londra

superando – le mete tradizionali come Londra. Milano, con la sua flat tax e il suo stile di vita esclusivo, si conferma come la nuova frontiera del lusso e della qualità della vita, attirando i miliardari di tutto il mondo desiderosi di un equilibrio perfetto tra prestigio, convenienza e comfort. Questa rivoluzione fiscale sta trasformando il panorama internazionale del jet set, rendendo l’Italia il fulcro dell’esclusività globale.

Fino a un paio di anni fa, per i milionari del Regno Unito l’Italia era solo il Paese della Dolce vita, dove trascorrere le vacanze, una delle poche mete al mondo dove tra arte, natura e gastronomia – e recentemente anche alberghi di lusso modernissimi – è concentrato il meglio che si possa desiderare per un soggiorno esclusivo. Ora, invece, è diventata anche un paradiso fiscale per i ricchi portafogli su scala globale eguagliando – o potenzialmente superando – Svizzera, Grecia e Portogallo. Da quando oltre un anno e mezzo fa l’allora governo inglese di Rishi Sunak annunciò che avrebbe abolito il regime fiscale «non dom» (lo status di domicilio rimpiazzato da nuove regole basate sulla residenza), è cominciata la grande fuga dei Paperoni. 🔗 Leggi su Panorama.it