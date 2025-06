Flashmob per dire basta al lavoro precario | in duecento in piazza Santa Maria Novella VIDEO

In un gesto di solidarietà e determinazione, circa duecento cittadini hanno invaso piazza Santa Maria Novella martedì 10 giugno, con un flashmob contro il lavoro precario. Organizzato dalla UilTucs, l’evento si inserisce nel fermento che anticipa l’assemblea nazionale "Libertà povera, povera libertà", puntando i riflettori su una questione cruciale per il futuro dei lavoratori italiani. La protesta si conclude con un messaggio forte: è ora di cambiare.

Sono circa duecento le persone che, nel pomeriggio di martedì 10 giugno, hanno partecipato al flashmob in piazza Santa Maria Novella organizzato dal sindacato UilTucs. Un'iniziativa che si tiene alla vigilia dell'assemblea nazionale "Libertà povera, povera libertà" prevista per domani, mercoledì.

