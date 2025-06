Flachi sulla Nazionale | Spalletti? Preferisco che venga ad allenare quel mister Vi spiego il perché

Flachi, ex stella della Sampdoria, si lancia in un commento diretto sulla Nazionale italiana e il futuro della panchina azzurra. Con passione e sincerità , esprime il suo parere su chi dovrebbe guidare l’Italia, sottolineando l’importanza di esperienze e qualità per il ruolo. Tra i nomi in circolazione, il suo preferito è Claudio Ranieri, ritenuto il candidato ideale. Ma perché Flachi crede che questa scelta possa fare la differenza?

Flachi, ex stella della Sampdoria, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sulla Nazionale italiana A SampNews24, Flachi ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sull’Italia e sulla questione legata a Luciano Spalletti. Dunque su chi punta per la panchina dell’Italia? «Io penso che Ranieri sia la persona giusta. PerchĂ© tante volte per fare l’allenatore bisogna anche essere dei . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Flachi sulla Nazionale: «Spalletti? Preferisco che venga ad allenare quel mister. Vi spiego il perché»

