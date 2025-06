Fiume Adda sorvegliato speciale | Niente bagni rispettate il divieto

Responsabile e rispettoso. L’estate è alle porte e con essa l’entusiasmo di chi desidera rinfrescarsi nelle acque dell’Adda. Tuttavia, per preservare la nostra sicurezza e il fragile equilibrio ambientale, è fondamentale rispettare il divieto di bagno. Solo così possiamo godere del fiume in modo responsabile, evitando incidenti e contribuendo a mantenere intatta la bellezza delle nostre rive. La tutela dell’Adda inizia da ciascuno di noi.

L’estate è alle porte e l’ Adda è il primo sorvegliato speciale. L’obiettivo è scongiurare bagni e prodezze nelle acque del fiume che possono costare la vita. "Non è un’esagerazione". Coro unanime dei Comuni rivieraschi per evitare la piaga che ogni anno affligge la stecca fluviale: la colonnina di mercurio si sta alzando e scatta l’appello ai vacanzieri low-cost che prendono d’assalto le rive di casa. "Bisogna godere del fiume, ma in modo responsabile", dice Andrea Panzeri, sindaco di Cornate. Per lui è la seconda estate al timone del borgo. "Le sponde saranno pattugliate, ma i controlli non bastano: serve responsabilità da parte di tutti – aggiunge –, sarà un’altra stagione con la riva interrotta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it