Fisico tecnica e grinta | chi è Leoni il sogno di mezza Serie A

Fisico imponente, tecnica raffinata e una grinta da leone: Chi 232 è il giovane talento che sta conquistando la Serie A. Con soli 18 anni, piedi affidabili e un carattere di granito, si è affermato come fondamentale nel Parma, specialmente con l’arrivo di Chivu. Le big vogliono chiudere il suo acquisto, ma il suo sogno di gloria è ancora più grande: arrivare in cima. Il suo percorso è appena iniziato…

Piedi buoni, carattere granitico e prestazioni superlative. Ha 18 anni, non si spaventa davanti a nulla e con l'arrivo di Chivu è diventato il perno della difesa del Parma. Lo vogliono le big della Serie A. Ma la strada è ancora lunga.

