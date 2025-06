Fishmania i pesci di Merioone invadono l' edicola di piazza Testaccio

Fishmania di Merioone ha invaso l’edicola di Piazza Testaccio, trasformandola in una galleria vivace e colorata! La sua ultima collezione di pesci stilizzati, simbolo di creatività e nostalgia, arricchisce il cuore di Roma fino al 22 giugno. Un’occasione unica per immergersi in un mondo fantastico e scoprire come l’arte possa rivitalizzare anche i luoghi più quotidiani. L’edicola mi ha scaraventato nei miei ricordi di bambino, riportandomi al...

Inaugurata con grande successo l'ultima Fishes Invasion di Merioone, che ha trasformato l'Edicola Emporio di Piazza Testaccio in una coloratissima vetrina urbana. La nuova collezione dell'artista romano, conosciuto per la sua invasione di pesci stilizzati, porterà nel cuore di Roma, fino al 22 giugno, le iconiche creature accanto a riviste, giornali e cruciverba. “L'edicola mi ha scaraventato nei miei ricordi di bambino, riportandomi al mio primo contatto con ciò che è adesivo, come le figurine che compravamo da piccoli”, racconta Merioone. “Adesso torno in edicola con i miei stickers, le mie opere e i miei oggetti di design: questo sarà il pop-up che vedrà la più ampia produzione di gadget che ho mai lanciato per una singola collezione”. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Fishmania, i pesci di Merioone invadono l'edicola di piazza Testaccio

Cosa riportano altre fonti

I pesci di Merioone invadono l'edicola di piazza Testaccio; Fishes invasion: il pesce dello street artist romano invade l'edicola di Testaccio; Lo street artist Merioone che ha riempito il mondo di pesci sta per aprire un negozio a Roma.

I pesci di Merioone invadono l'edicola di piazza Testaccio - Inaugurata con grande successo l’ultima Fishes Invasion di Merioone, che ha trasformato l’Edicola Emporio di Piazza Testaccio in una coloratissima vetrina urbana.

Roma, dall'8 al 22 giugno i fish dell'artista Merioone invadono l'edicola di Piazza Testaccio - La prossima Fishes Invasion di Merioone sarà davvero un’edizione straordinaria: dall’8 al 20 giugno l’Edicola Emporio di Piazza Testaccio a Roma ...

L’invasione dei pesci di Merioone arriva all’Edicola Emporio di Testaccio - Dall’8 al 20 giugno 2025, l’Edicola Emporio di Piazza Testaccio a Roma si trasforma nel quartier generale della nuova Fishes Invasion firmata Merioone.