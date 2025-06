Fisco Meloni | Deve aiutare la società non soffocarla

Il nuovo approccio fiscale promosso da Meloni punta a una svolta: meno oppressione e più sostegno per le imprese. Un sistema equo, che favorisca la crescita senza saccheggiare risorse preziose, come un buon padre di famiglia. È il momento di mettere ordine e buon senso, per costruire un futuro più prospero e stabile. Perché solo così possiamo trasformare le sfide in opportunità di sviluppo condiviso.

(Adnkronos) – "Il sistema fiscale non deve soffocare la società, ma aiutarla a prosperare. Non la deve opprimere ma deve chiedere il giusto e utilizzare le risorse come un buon padre di famiglia, con buonsenso e senza gettare i soldi dalla finestra, che è quello che abbiamo tentato di fare in questi anni". Così la . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

