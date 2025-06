Firenze va in carcere a 94 anni | condannato 15 anni fa per bancarotta

Un caso che scuote l’opinione pubblica, portando alla ribalta il dramma di un anziano imprenditore di 94 anni condannato per bancarotta fraudolenta. Dopo anni di battaglie legali, la sentenza definitiva lo ha portato dietro le sbarre, sollevando interrogativi sulla giustizia e sui limiti dell’età. La vicenda ci invita a riflettere sulle sfide del sistema penale e sulla dignità di una vita spesa nel mondo degli affari.

Condannato per reati fiscali finisce in cella a 94 anni. Un ex imprenditore si trova recluso da alcuni giorni nel carcere fiorentino di Sollicciano, nella cella del reparto clinico, per una condanna diventata definitiva per bancarotta fraudolenta, in seguito al crac di un'azienda avvenuto circa 15 anni fa, quando l'uomo aveva 80 anni. Per lui una condanna arrivata in primo grado a quattro anni e otto mesi, contro la quale era stato fatto appello nel 2021. La corte d'appello, però, l'anno scorso ha confermato la pena. Nessun ricorso in Cassazione e la pena diventa definitiva. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Firenze, va in carcere a 94 anni: condannato 15 anni fa per bancarotta

