Firenze petizione per Carrai | Resti presidente della Fondazione Meyer M5S e i giovani Dem non lo vogliono

A Firenze si alza una vibrante petizione contro la riconferma di Marco Carrai come presidente della Fondazione Meyer, sostenuta da intellettuali, giornalisti e politici locali. L’appello “Con Marco Carrai, no alla voglia di epurazione” denuncia un clima di odio e tensioni politiche, evidenziando le preoccupazioni della comunità fiorentina e pratesina. È un grido di difesa della trasparenza e del rispetto democratico che non può essere ignorato.

L'appello, si spiega in una nota, intitolato "Con Marco Carrai, no alla voglia di epurazione, dove arriva l'odio per Israele", è firmato da professori universitari, giornalisti e politici, prevalentemente fiorentini e pratesi. Tra questi, lo storico Zeffiro Ciuffoletti, il politologo Danilo Breschi, le giornaliste Susanna Nirenstein e Grazia Carifi, i consiglieri comunali di Italia Viva a Palazzo Vecchio Francesco Grazzini e Francesco Casini, la coordinatrice di Didacta ed ex parlamentare Paola Concia

