Firenze in carcere a 94 anni per bancarotta Il Garante dei detenuti a Nordio | Inumano intervenga subito

Una vicenda che suscita sdegno e preoccupazione scuote l’opinione pubblica: un ex imprenditore di 94 anni, R.C., si trova incarcerato a Sollicciano per bancarotta fraudolenta, nonostante la sua età avanzata e il tempo trascorso dall’evento. La denuncia dell’avvocato Bellezza accende i riflettori sulla condizione umana e sui diritti dei detenuti anziani. Il garante dei detenuti e Nordio devono intervenire immediatamente, perché la giustizia non può essere cieca di fronte a una simile ingiustizia.

Un ex imprenditore di 94 anni, R. C., si trova da alcuni giorni detenuto del reparto clinico del carcere fiorentino di Sollicciano, dove sta scontando una condanna definitiva a quattro anni e otto mesi per bancarotta fraudolenta, inflittagli in seguito al fallimento di un'azienda avvenuto ormai quindici anni fa. Il suo avvocato, Luca Bellezza, denuncia che il giudice di Sorveglianza ha respinto la richiesta di rinviare la pena per motivi di salute o concedere la detenzione domiciliare, nonostante l'anziano sia in condizioni precarie e possa camminare solo con l'aiuto di un bastone: contro il diniego è stato presentato ricorso al Tribunale di Sorveglianza.

Condannata a 9 anni l’ex direttrice del carcere: aveva una relazione con un detenuto - Kerri Pegg, ex direttrice di un carcere britannico, è stata condannata a nove anni di reclusione per abuso di potere a causa di una relazione con un detenuto.

