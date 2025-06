Firenze in carcere a 94 anni | era stato condannato 15 anni fa per bancarotta

A Firenze, un vecchio di 94 anni, condannato per bancarotta fraudolenta, trascorre gli ultimi anni della sua vita tra le mura di Sollicciano. La sua storia, segnata da un passato di imprenditoria e fallimenti, solleva domande profonde sul tempo, la redenzione e la dignità umana. In un mondo che corre veloce, questa vicenda ci ricorda che anche nelle circostanze più dure, l’umanità merita rispetto e comprensione. Un caso che ci invita a riflettere su giustizia e compassione.

Da alcuni giorni nel carcere fiorentino di Sollicciano tra i reclusi, in una cella del reparto clinico, c’è anche un uomo di 94 anni, in condizioni di salute precarie, che riesce a muoversi soltanto appoggiandosi a un bastone e con l’aiuto di un altro detenuto. A darne notizia oggi alcuni quotidiani locali. Il 94enne è un ex imprenditore condannato in via definitiva a quattro anni e otto mesi per bancarotta fraudolenta, in seguito al crac di un’azienda avvenuto circa 15 anni fa. Dopo la condanna in primo grado a quattro anni e otto mesi, nel 2021 aveva presentato appello nel 2021. Ma i giudici della corte d’appello l’anno scorso hanno confermato la pena, divenuta definitiva perchĂ© non è stato presentato ricorso in Cassazione. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Firenze, in carcere a 94 anni: era stato condannato 15 anni fa per bancarotta

