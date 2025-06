Firenze | in carcere a 94 anni a Sollicciano Accusato di bancarotta Garante dei detenuti scrive al ministro Nordio

A 94 anni, Giuseppe Fanfani si trova dietro le sbarre di Sollicciano, accusato di bancarotta, in uno dei penitenziari più critici d’Italia, dove le condizioni di vita sono drammatiche e inumane. Il garante regionale dei detenuti non resta in silenzio e lancia un appello urgente al ministro Nordio, chiedendo interventi rapidi per affrontare questa emergenza carceraria. È giunto il momento di agire, prima che questa triste realtà diventi irreversibile.

In carcere a 94 anni per bancarotta. E nemmeno in un carcere qualsiasi ma a Sollicciano, tra gli istituti di pena dove le condizioni di reclusione sono disastrose, inumane. E il garante regionale dei detenuti, Giuseppe Fanfani, interviene rivolgendo un appello al ministro Carlo Nordio: “Questo sistema è malato. Al ministro chiedo di intervenire subito. Dopo le tante parole spese sul carcere fiorentino, deve attivarsi senza perdere tempo. Sostenere che il novantenne sia socialmente pericoloso è assurdo” dichiara Fanfani L'articolo Firenze: in carcere a 94 anni, a Sollicciano. Accusato di bancarotta. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Firenze: in carcere a 94 anni, a Sollicciano. Accusato di bancarotta. Garante dei detenuti scrive al ministro Nordio

