Firenze i concertisti allievi del Cherubini in concerto al Maggio

Firenze si prepara a incantare con un evento imperdibile: l’87ª edizione del Festival del Maggio ospita i talentuosi allievi del Conservatorio “Luigi Cherubini” in un doppio concerto che celebra la musica giovane e promettente. Mercoledì 11 giugno, in sala Orchestra, alle ore 19 e 21, i futuri protagonisti della scena musicale fiorentina si esibiranno in performance che emozioneranno il pubblico e arricchiranno il cuore culturale della città. Un’occasione da non perdere per scoprire il talento emergente.

Firenze 10 giugno 2025 - Mercoledì 11 giugno, nell’ambito dell’87esima edizione del Festival del Maggio, il progetto “ Maggio Aperto ” si arricchisce di una importante occasione dedicata ai giovani protagonisti della scena musicale fiorentina: i concertisti allievi del Conservatorio “Luigi Cherubini ” di Firenze. Due gli appuntamenti in calendario, il primo alle ore 19 e il secondo alle 21, in sala Orchestra, per i due concerti che vedranno esibirsi gli allievi delle classi di “Musica d’insieme per strumenti ad arco” e “Musica da camera”, sotto la guida dei docenti Alina Company, Daniela De Santis e Tiziano Mealli. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, i concertisti allievi del Cherubini in concerto al Maggio

In questa notizia si parla di: firenze - allievi - maggio - concertisti

Carabinieri: le emozioni alla cerimonia. A Firenze giurano gli allievi marescialli - Firenze, 22 maggio 2025 – Un’emozione intensa ha riempito la cerimonia di giuramento degli allievi marescialli del 14esimo corso dei Carabinieri.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Firenze, i concertisti allievi del Cherubini in concerto al Maggio; Giovani musicisti del Conservatorio Cherubini in concerto al Maggio Musicale Fiorentino; Progetto Giovani Musicisti al Maggio Musicale.

Firenze, i concertisti allievi del Cherubini in concerto al Maggio - Mercoledì 11 giugno, nell’ambito dell’87esima edizione del Festival del Maggio, il progetto “Maggio Aperto” si arricchisce di una importante occasione dedicata ai giovani prot ...

Gli allievi del Conservatorio Cherubini in concerto al Maggio - L'11 giugno alle ore 19 e alle 21 in sala Orchestra, una preziosa occasione di crescita professionale Firenze 10 giugno 2025 -

Maggio: Muti ritrova i Wiener Philharmoniker a Firenze - Riccardo Muti e i Wiener Philharmoniker insieme sul palcoscenico del Teatro del Maggio Fiorentino per un concerto in programma lunedì 10 maggio con inizio alle ore 20 per l'83/a ...