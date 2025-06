Firenze dai quiz al karaoke | arrivano i centri estivi per anziani

Firenze si tinge di nuove opportunità per gli anziani, trasformando l’estate in un periodo ricco di socialità e gioia. Dai quiz coinvolgenti al karaoke spumeggiante, i centri estivi organizzati da Nomos, Unicoop Firenze e Quartiere 4 offrono ai nostri anziani un'alternativa vibrante alla solitudine. Un’occasione unica per riscoprire il divertimento e la compagnia, perché questa estate, la felicità non ha età.

Firenze, 10 giugno 2025 - Caldo, isolamento e solitudine sono i nemici che devono affrontare gli anziani durante l'estate. Molti di loro non vanno in vacanza e si prospettano mesi in cui, con le città svuotate, la noia e il peso della malinconia si fanno ancora più evidenti ed opprimenti. Ma per fortuna quest'anno non sarà così per tutti grazie ai centri estivi per la terza età organizzati da Nomos con Unicoop Firenze e Quartiere 4 si svolgeranno a luglio e agosto ogni lunedì e mercoledì mattina. Ginnastica dolce e “ olimpiadi su sedia”, laboratori di pittura, cucito, bricolage, giochi di memoria, quiz, lettura del giornale, ma anche karaoke, canto e balli. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, dai quiz al karaoke: arrivano i centri estivi per anziani

In questa notizia si parla di: Firenze Centri Estivi Anziani

Sport, magia, musica, natura e arte: centri estivi, ecco l’offerta a Firenze e dintorni - A Firenze e dintorni, i centri estivi offrono un mix unico di sport, musica, arte, magia e natura. Un’opportunità ideale per divertimento, socializzazione e crescita, ideali per i bambini e i ragazzi dopo la scuola.

Su questo argomento da altre fonti

Firenze, dai quiz al karaoke: arrivano i centri estivi per anziani; Vacanze estive per anziani, aprono le prenotazioni con il Comune di Firenze; Salute e anziani, a Firenze i corsi 'Afa'.

Firenze, dai quiz al karaoke: arrivano i centri estivi per anziani - Antidoto a noia e solitudine, si svolgeranno a luglio e agosto ogni lunedì e mercoledì mattina, ecco come partecipare ...

Contro noia e solitudine, a Firenze arrivano i centri estivi per la terza età - Ginnastica dolce e “olimpiadi su sedia”, laboratori di pittura, cucito, bricolage, giochi di memoria, quiz, lettura del giornale, ma anche karaoke, canto ...

I centri estivi “d'oro”, in 2 anni più cari del 23%: da Roma a Milano, ecco dove si spende di più. Per gli statali c'è il bonus - I centri estivi sempre più cari diventano un peso insostenibile per milioni di famiglie italiane, costrette ad affidarsi quasi esclusivamente a nonni e parenti.