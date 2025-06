Firenze condannato per reati fiscali | finisce in cella a 94 anni

L'anziano, un ex imprenditore condannato per bancarotta fraudolenta, si trova da alcuni giorni nel carcere di Sollicciano.

In questa notizia si parla di: Condannato Firenze Reati Fiscali

Condannato per mafia, bidello di una scuola superiore di Firenze licenziato. “Faceva da ponte tra boss” - Firenze, 12 maggio 2025 – Dopo un periodo di relativa serenità come bidello in una scuola superiore, la vita di Luca sembrava essersi rimessa in carreggiata.

