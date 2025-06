Firenze condannato per reati fiscali | finisce in cella a 94 anni | Accolta poi una nuova richiesta | l' anziano va ai domiciliari

Un anziano ex imprenditore di 94 anni, condannato per reati fiscali e bancarotta fraudolenta, ha trascorso alcuni giorni nel carcere di Sollicciano a Firenze. Dopo aver presentato una nuova richiesta, la sua detenzione è stata trasformata in domiciliari, offrendo un primo segnale di attenzione alle sue condizioni di età e salute. La vicenda solleva importanti riflessioni sui limiti della giustizia e sulla misericordia nei confronti degli anziani coinvolti in procedimenti penali.

L'anziano, un ex imprenditore condannato per bancarotta fraudolenta, si trovava da alcuni giorni nel carcere di Sollicciano.

