Firenze | avvicina la sorella nonostante il divieto Arrestato 45enne

A Firenze, un uomo di 45 anni è finito in manette per aver violato il divieto di avvicinamento alla sorella, nonostante le ripetute ammonizioni e le misure cautelari già in atto. La sua condotta minacciosa e persecutoria ha reso ancora più urgente l'intervento delle forze dell'ordine, che hanno dimostrato come la legge possa davvero fare la differenza. La vicenda evidenzia l’importanza di proteggere le vittime e di intervenire con fermezza contro ogni forma di molestia.

I poliziotti della Questura di Firenze hanno tratto in arresto un 45enne italiano perché inottemperante al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla sorella. All'uomo, già ammonito per quotidiane molestie e minacce alla sorella, era stata applicata - nello scorso mese di marzo - la misura cautelare nell'ambito di un procedimento instaurato dalla 42enne per atti persecutori L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Firenze: avvicina la sorella nonostante il divieto. Arrestato 45enne

