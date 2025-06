Firenze 94enne finito in cella per reati fiscali | un giudice gli concede i domiciliari

A Firenze, un uomo di 94 anni, recentemente finito in cella per reati fiscali, ottiene gli arresti domiciliari grazie a una nuova istanza del suo legale. L’ex imprenditore, condannato per bancarotta fraudolenta, aveva trascorso alcuni giorni nel carcere di Sollicciano. La vicenda solleva importanti riflessioni sul rispetto delle esigenze di giustizia e sulla sensibilità verso le fasce più vulnerabili della popolazione.

Accolta una nuova istanza presentata dal legale dell'anziano. L'ex imprenditore, condannato per bancarotta fraudolenta, si trovava da alcuni giorni nel carcere di Sollicciano. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Firenze, 94enne finito in cella per reati fiscali: un giudice gli concede i domiciliari

Ne parlano su altre fonti

La condanna diventa definitiva: 94enne finisce in cella a Sollicciano.

Utilizzo dati e privacy - Un ex imprenditore si trovava recluso da alcuni giorni nel carcere fiorentino di Sollicciano.

Firenze, condannato per reati fiscali: finisce in cella a 94 anni - Un ex imprenditore si trova recluso da alcuni giorni nel carcere fiorentino di Sollicciano.

Condannato per reati fiscali, finisce in cella a 94 anni - "E' un sistema malato", il commento del garante dei detenuti toscani, Giuseppe Fanfani, che chiede l'intervento del ministro Nordio.