Fioriamo il Quartiere | successo per l’iniziativa di rigenerazione urbana ideata dagli studenti

Fioriamo il Quartiere rappresenta un esempio brillante di come giovani cittadini possano contribuire attivamente alla loro comunità. Ideato dagli studenti della 3ªG dell’Istituto Comprensivo Porto Romano, il progetto mira a trasformare e valorizzare il quartiere di Fiumicino, dimostrando che l’impegno civico può far nascere splendide occasioni di rinascita urbana e sociale. Con questa iniziativa, i giovani dimostrano che il futuro si costruisce partendo dal presente.

Fiumicino, 10 giugno 2025 – Si è svolto oggi, presso l’Aula Consiliare del Comune di Fiumicino, l’incontro pubblico di presentazione del progetto “Fioriamo il Quartiere”, ideato e realizzato dagli studenti della classe 3ªG dell’Istituto Comprensivo Porto Romano, con il patrocinio del Comune di Fiumicino. Il progetto, esempio virtuoso di cittadinanza attiva e partecipazione civica, ha l’obiettivo di riqualificare e abbellire il quartiere dove si trova la scuola, attraverso la valorizzazione del verde urbano e l’impegno dei cittadini. Gli studenti hanno proposto di decorare balconi, davanzali e spazi pubblici con fiori e piante, trasformando così l’ambiente cittadino in un luogo più accogliente e colorato. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

“Fioriamo il quartiere”: a Fiumicino il progetto per trasformare gli spazi pubblici - Fioriamo il quartiere a Fiumicino: un progetto ambizioso che trasforma gli spazi pubblici in luoghi di colore, vita e inclusione.

