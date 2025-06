Fiorentina | il nuovo allenatore e la sfida dei prestiti da valutare

Fiorentina si prepara a una svolta importante: il nuovo allenatore, appena annunciato, si troverà di fronte alla delicata sfida di valutare i prestiti in vista della prossima stagione. La costruzione della rosa sarà un lavoro cruciale, e ogni decisione avrà un impatto significativo sul futuro dei viola. Prima di partire ufficialmente con il mercato, il primo compito del nuovo tecnico sarà definire quali giocatori in prestito potranno contribuire al progetto.

Avrà il suo bel da fare il successore di Raffaele Palladino. Chiunque esso sia, intendiamoci. Visto che la costruzione della rosa per la prossima stagione sarà un argomento che riguarderà gioco forza chiunque andrà a sedersi sulla panchina viola. E in attesa che parta ufficialmente il mercato, ecco che prima di ogni altra cosa sarà compito del nuovo tecnico valutare quanti tra i prestiti che torneranno alla base saranno idonei a restare. Questione di caratteristiche, certo (la sensazione è che in ogni caso la Fiorentina opterà per un allenatore in grado di variare più moduli) ma anche di rendimento offerto nel corso dell’ultimo campionato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Fiorentina: il nuovo allenatore e la sfida dei prestiti da valutare

Le notizie più recenti da fonti esterne

Fiorentina: il nuovo allenatore e la sfida dei prestiti da valutare; Baroni valuta chi rientra dai prestiti: da Dellavalle a Pellegri, chi resta e chi sarà sotto esame; Nessuno è al sicuro. Da Palladino ai giocatori: quante decisioni da lunedì.

Fiorentina: il nuovo allenatore e la sfida dei prestiti da valutare - Il successore di Palladino dovrà decidere sui prestiti di ritorno alla Fiorentina, tra rendimento e caratteristiche.

Allenatore Fiorentina, il grande ex è pronto al ritorno in panchina - La Fiorentina cerca il nuovo allenatore dopo la separazione con Palladino: un grande ex è il favorito per sedere sulla panchina della Viola ...

Fiorentina, pressing sull’Udinese per Thauvin: i viola lo considerano un’alternativa più vantaggiosa a Gudmundsson - Fiorentina, in attesa di conoscere il nuovo allenatore, si lavora sui rinforzi: piace Thauvin dell’Udinese, un’alternativa più economica a Gudmundsson La Fiorentina è ancora alla ricerca di un allenat ...