Finto maresciallo in casa degli anziani coniugi in mano una busta piena di gioielli e i soldi | truffa sventata

Nella mattinata di stamattina, i Carabinieri di Gatteo hanno sventato un tentativo di truffa ai danni di una coppia di anziani coniugi. Un giovane di 20 anni, travestito da maresciallo della Guardia di Finanza, era stato sorpreso nella loro abitazione con una busta piena di soldi e gioielli, tentando di ingannarli. La pronta reazione dei militari ha portato all'arresto del truffatore, proteggendo così i rischi di una truffa odiosa e imprevedibile.

Sventata dai Carabinieri un tentativo di odiosa truffa ai danni di una coppia di anziani coniugi di Gatteo: è stato arrestato un 20enne sorpreso nella abitazione degli anziani con in mano soldi e i gioielli, si era presentato come 'maresciallo' della Guardia di Finanza. Nella mattinata di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Finto maresciallo in casa degli anziani coniugi, in mano una busta piena di gioielli e i soldi: truffa sventata

