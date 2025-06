Finto cliente soggiorna in suite di lusso senza pagare | arrestato 47enne truffatore seriale

Un’operazione che ha smascherato un truffatore seriale, capace di ingannare hotel di lusso e approfittare dell’ospitalità senza pagare. Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri di Castelvetro hanno arrestato un 47enne senza fissa dimora, responsabile di aver soggiornato in una suite di alta gamma sfruttando false identità. L’intervento dei militari ha portato alla luce un ingegnoso sistema di truffe che mette in crisi il settore alberghiero locale, dimostrando ancora una volta come la sicurezza sia la nostra priorità.

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione di Castelvetro hanno arrestato un uomo italiano di 47 anni, senza fissa dimora, ritenuto responsabile di truffa consumata ai danni di una rinomata struttura alberghiera del territorio castelvetrese. L’intervento dei militari è scaturito. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Finto cliente soggiorna in suite di lusso senza pagare: arrestato 47enne truffatore seriale

In questa notizia si parla di: Arrestato Finto Cliente Soggiorna

Finto idraulico e ladro seriale arrestato dalla polizia: 28 colpi a Bologna - Un finto idraulico, sospettato di essere un ladro seriale, è stato arrestato a Bologna dalla polizia.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Finto cliente soggiorna in suite di lusso senza pagare: arrestato 47enne truffatore seriale; Nicola Salvati, il tesoriere Pd arrestato: 7mila euro per un finto contratto all'immigrato, i dettagli dello scandalo | .it; Sedicente maresciallo dei carabinieri tenta truffa su alberghi agrigentini con carte di credito fasulle.

Prenotazioni, soggiorni in hotel e cene senza pagare con finte identità: arrestato - Stavolta è finita male per un uomo di 41 anni, arrestato da personale della Polizia di Stato a Latina.

Finto cartomante ruba 10 milioni di euro in tutto il mondo, arrestato: la truffa ai clienti, le minacce e il giro d'affari - Un uomo di 60 anni, originario della Germania, è stato arrestato in Alto Adige con l ...

Carabiniere si finge cliente e arresta giovane escort ricercata da 5 anni - Si è finto cliente e ha arrestato una escort ricercata dal 2015 per furti.