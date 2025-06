Finte banche veri soldi Il faro di Bankitalia sulla Cina

Finte banche e soldi veri: un labirinto finanziario nascosto sotto gli occhi di tutti. Il Faro di Bankitalia sulla Cina mette in luce un mondo sotterraneo, spesso invisibile, ma estremamente potente. Lunderground banking, l’ombra del sistema ufficiale, alimenta il riciclaggio e le attività illecite, sfuggendo ai controlli. Ma dove finiscono quei soldi? Per l’Unità di informazione, la risposta rivela un scenario inquietante e complesso, che merita tutta la nostra attenzione.

Un mondo sotterraneo, spesso invisibile a occhio nudo. Eppure esiste. Gli organismi di vigilanza lo chiamano underground banking, sorta di nemesi del più noto e conosciuto shadow banking. Ma la sostanza cambia fino a un certo punto: si tratta di un sistema finanziario nel sistema, ma spesso sconosciuto alle autorità . Ed è lì che passa il grosso dei soldi riciclati perché frutto di attività poco chiare. E dove vanno? Per l’Unità di informazione finanziaria di Bankitalia, ci sono pochi dubbi: se ne vanno in Cina. Ci sono alcuni passaggi dell’ ultimo rapporto annuale, una settantina di pagine, dell’unità guidata da Enzo Serata, dedicati per l’appunto alla questione. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Finte banche, veri soldi. Il faro di Bankitalia sulla Cina

