Finlandia-Polonia delle Qualificazioni ai Mondiali sospesa per 40 minuti | scene angoscianti in campo

Un match carico di emozioni tra Finlandia e Polonia si è trasformato in un momento di grande tensione, sospeso per oltre 40 minuti a causa di un malore sugli spalti. Scene angoscianti e attimi di paura hanno dominato lo stadio, mentre le squadre si rifugiavano negli spogliatoi. Dopo un’attesa infinita, la partita è ripresa e si è conclusa con una vittoria sorprendente per la Finlandia. Continua a leggere.

Il match tra Finlandia e Polonia, valido per le Qualificazioni ai Mondiali del 2026, è stato sospeso per oltre mezz’ora a causa di un malore sugli spalti. Attimi di forte tensione allo stadio, con le squadre rientrate negli spogliatoi prima della ripresa. La partita si è poi conclusa sul 2-1 per la Finlandia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

