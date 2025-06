Finiscono le sanzioni e la Siria torna nell’economia globale | Damasco rientrerà nel sistema Swift

La fine delle sanzioni e il ritorno della Siria nel sistema SWIFT rappresentano un momento di svolta per Damasco e per i suoi sostenitori internazionali. Dopo anni di isolamento, la riaccensione delle connessioni finanziarie apre nuove opportunità di ricostruzione e rilancio economico. È un passo decisivo che potrebbe segnare una rinascita per il Paese e consolidare la sua integrazione nell’economia globale, aprendo così un capitolo promettente per il futuro siriano.

La Siria torna nell’ economia mondiale e per i patroni della ricostruzione del Paese è una grande vittoria. Quel che era nell’aria da tempo con la sostanziale fine delle sanzioni a Damasco sta prendendo piede con l’annunciato ritorno della Siria nel sistema di pagamenti internazionale Swift, che di fatto renderà nuovamente possibile il passaggio di risorse finanziarie verso lo Stato levantino senza il rischio di penalizzazioni finanziarie (in special modo americane). Lo ha annunciato nella giornata di ieri il capo della banca centrale siriana Abdulkader Husrieh in un’intervista al Financial Times in cui ha dichiarato che il governo del presidente ad interim Ahmad Al-Sharaa, noto anche col nome de guerre Abu Mohammad al-Jolani, “spera di riportare gli investimenti esteri, rimuovere le barriere commerciali, normalizzare la valuta e riformare il settore bancario”. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Finiscono le sanzioni e la Siria torna nell’economia globale: Damasco rientrerà nel sistema Swift

In questa notizia si parla di: Siria Sanzioni Torna Economia

Siria, regalo di Trump al governo jihadista: stop alle sanzioni - L'annuncio di Donald Trump dalla Arabia Saudita ha scosso il panorama geopolitico, con la fine delle sanzioni alla Siria che suscita festeggiamenti nel paese.

Una notizia che sembra "tecnica", ma è profondamente politica: per anni il popolo siriano è stato strangolato dalle sanzioni e dall'isolamento finanziario, pagando il prezzo più alto in nome di una "guerra per procura". Ed è l’ennesima conferma di come l’Occid Partecipa alla discussione

Dalla revoca delle sanzioni alle sfide per la ricostruzione: come sarà la #Siria del futuro? Una lettura multidimensionale della ‘Marie-Curie’ Antea Enna. Leggi l'articolo: https://bit.ly/CF_AnteaEnna Partecipa alla discussione

Se ne parla anche su altri siti

Il ritorno della Siria di al-Jolani nell'economia globale; Oltre l’isolamento: la “nuova” Siria alla ricerca di investimenti esteri e legittimità internazionale; La Siria senza sanzioni. Usa e Ue tendono la mano a Damasco per bilanciare un'economia devastata (e i tagli a UsAid).

La Siria senza sanzioni. Usa e Ue tendono la mano a Damasco per bilanciare un'economia devastata (e i tagli a UsAid) - L’annuncio della fine delle sanzioni da parte di Usa e Ue contro la Siria potrebbe rivitalizzare l’economia di un paese in ginocchio e avviare la lunga e costosa fase di ricostruzione.

L’economia della Siria è un disastro - L’economia della Siria è una delle più povere e fragili del mondo: oltre 50 anni di regime durissimo della famiglia Assad e decenni di sanzioni internazionali hanno lasciato la Siria in ...

Siria: l'Ue rimuove le sanzioni, ma ne impone di nuove ai presunti responsabili degli attacchi agli alawiti - L’Unione europea allenta le sanzioni contro la Siria per sostenere la transizione politica, ma impone nuove misure restrittive a gruppi armati coinvolti in violenze contro civili.