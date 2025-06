Finisce la scuola cosa faranno i nostri figli? Acli chiede alle istituzioni di aprire un confronto

preoccupazione e difficoltà. Con l’estate alle porte, è fondamentale che le istituzioni si impegnino a trovare soluzioni condivise per supportare genitori e figli in questa fase di transizione, garantendo un’estate serena e ricca di opportunità per tutti.

Inizia l’estate, finisce la scuola. Ottima notizia per i bambini, non sempre una situazione gestibile per i genitori, che si trovano a dover organizzare questo tempo "vuoto". E ad andarci di mezzo, spesso, sono le mamme. A lanciare l’allarme è la presidente di Acli toscana, Elena Pampana: "Finisce la scuola e ricomincia l’emergenza. Per tantissime famiglie toscane, l’inizio delle vacanze scolastiche non è un tempo sereno, ma un momento di difficoltà, solitudine e carico sproporzionato, soprattutto sulle madri". "Per questo motivo – ha continuato Pampana – Acli Toscana chiede alle istituzioni di aprire subito un tavolo di confronto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Finisce la scuola, cosa faranno i nostri figli?. Acli chiede alle istituzioni di aprire un confronto

