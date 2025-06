fine vita verso proposta unitaria del centrodestra con comitato etico

Dopo mesi di immobilismo, il dibattito sul fine vita ritorna al centro dell’attenzione politica, con un possibile passo avanti verso una proposta unitaria del centrodestra. Durante la riunione a Palazzo Chigi con la premier Giorgia Meloni, si è ventilata l’idea di istituire un comitato etico nazionale, chiamato a influenzare le decisioni sul coinvolgimento del Servizio sanitario, aprendo così una nuova fase nel percorso legislativo.

Dopo lo stallo registrato nei mesi scorsi qualcosa sembra muoversi sul fronte del fine vita. Secondo quanto si apprende da fonti parlamentari, infatti, nel corso della riunione convocata a palazzo Chigi dalla premier Giorgia Meloni per discutere del tema, sarebbe emersa l'ipotesi di dar vita a un comitato etico nazionale, i cui componenti vengano nominati attraverso un Dpcm, che abbia voce in capitolo sul coinvolgimento del Servizio sanitario nazionale (Ssn) sui casi di fine vita e sulla necessità di garantire le cure palliative in tutto il territorio nazionale. Al vertice che si è tenuto all'ora di pranzo nella sede del governo assieme a Meloni erano presenti i due vicepremier, e segretari di FI e Lega, Antonio Tajani e Matteo Salvini, il leader di Noi moderati Maurizio Lupi e anche i ministri della Giustizia, della Famiglia e della Salute, Carlo Nordio, Eugenia Roccella e Orazio Schillaci.