Fine vita no della maggioranza al suicidio assistito | Presto la legge per le cure palliative plauso della Chiesa

Sul delicato tema del fine vita, la maggioranza italiana si prepara a un'importante svolta: mentre dice no al suicidio assistito, approva un disegno di legge volto ad aumentare le cure palliative per i malati terminali. Un passo che unisce il rispetto della tradizione cattolica e le promesse del programma di governo, rafforzando l’impegno per una assistenza dignitosa e compassionevole. La sfida ora è tradurre queste parole in azioni concrete a beneficio dei pazienti e delle loro famiglie.

Sul fine vita arriva la svolta da parte della maggioranza di governo. Che dice no al suicidio assistito ma si appresta a portare in aula(dal 17 luglio) un disegno di legge che prevederà l’aumento delle cure palliative per i malati terminali. Una tesi in linea sia con il programma di governo che con la tradizione cattolica della coalizione. È quello che emerso durante vertice di maggioranza con la premier Meloni a Palazzo Chigi. Il comitato ristretto si riunirà martedì prossimo, mentre il provvedimento è atteso nell’aula del Senato il prossimo 17 luglio. Tajani: «Il suicidio non è un diritto». “La maggioranza è unita, il suicidio non è un diritto: ci sarà una legge in Senato è fissata in aula il 17 giugno, quindi andremo avanti con una proposta unitaria del centrodestra”, ha detto il vicepresidente del Consiglio e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Fine vita, no della maggioranza al suicidio assistito: “Presto la legge per le cure palliative”, plauso della Chiesa

